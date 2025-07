In Provincia di Rimini altri 44 nuovi posti nido: "Colmiamo i divari tra costa e aree interne"

Dalla Regione Emilia Romagna 2 milioni di euro di contributi, Emma Petitti (Pd): "Rette più leggere"

In provincia di Rimini stanno per nascere 44 nuovi posti nido, cui si aggiungono 17 posti confermati rispetto all’anno educativo precedente. Lo annuncia la consigliera regionale Pd Emma Petitti. "In tutto 61 opportunità educative in più per i bambini del territorio, rese possibili grazie al bando della Regione Emilia-Romagna per il rafforzamento dei servizi 0-3 anni. A livello regionale sono già stati richiesti 30 milioni di euro da Comuni e Unioni, su un plafond totale di 45 milioni. La Regione ha già ricevuto 163 domande da 151 Comuni e 12 Unioni. Al momento si prevede l’attivazione di 519 nuovi posti in tutta l’Emilia-Romagna", evidenzia Petitti.

In Provincia di Rimini sono stati assegnati 2 milioni di euro di contributi per colmare "i divari tra i territori, con particolare attenzione ai Comuni delle aree interne e montane, dove i servizi spesso faticano a decollare". Grazie a questi contributi, le famiglie riminesi potranno beneficiare di rette più leggere, azzerate per Isee fino a 26.000 euro e fino a 40.000 euro per chi risiede in aree svantaggiate. La seconda scadenza del bando è fissata al 17 settembre.