In spiaggia con un etto di hashish nelle mutande: 19enne arrestato a Viserba

Operazione notturna dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Rimini Viserba hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini un 19enne di origine albanese, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella notte nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga, avviato sin dal pomeriggio precedente lungo la fascia costiera. Il dispositivo, composto da militari appiedati e pattuglie automontate, ha concentrato l’attenzione soprattutto sul lungomare e nelle aree adiacenti agli stabilimenti balneari.

Nel corso dei controlli, i militari hanno notato movimenti sospetti di alcuni giovani che, dopo essersi intrattenuti tra loro per alcuni minuti, si sono spostati in una zona più defilata della spiaggia. A quel punto è scattato il controllo. Durante le operazioni di identificazione e perquisizione, il 19enne è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, nascosto all’interno degli indumenti intimi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi della stessa sostanza, occultate all’interno di un mobile nel giardino dell’abitazione.

Nel medesimo contesto, un 22enne di origine albanese è stato segnalato alla Prefettura di Rimini come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di hashish per uso personale.