In vacanza a Rimini, conosce un giovane e denuncia uno stupro in un residence

Il fatto sarebbe avvenuto dopo una serata nel centro storico

Una turista di 23 anni, in vacanza a Rimini con alcuni amici, ha denunciato di aver subito una presunta violenza sessuale all'interno di un residence dopo aver conosciuto un giovane straniero nel centro storico. Secondo il suo racconto, i due avrebbero trascorso la serata insieme in un locale prima di raggiungere la struttura ricettiva, dove il rapporto sessuale sarebbe avvenuto contro la sua volontà.

La ragazza ha riferito di essersi risvegliata la mattina successiva nel residence e di essere fuggita, contattando gli amici che l'hanno raggiunta in zona via Fiume. Successivamente è stata accompagnata al pronto soccorso, dove è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine.

I carabinieri, informato il magistrato di turno, hanno avviato le indagini. La 23enne, ancora sotto shock, non è riuscita a indicare il nome o la posizione del residence, fornendo soltanto una descrizione sommaria del presunto responsabile. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e rintracciare il giovane.