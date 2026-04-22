In Valmarecchia il modello diffuso del Sistema di accoglienza e integrazione

Dall’abitare nei centri alla formazione e al lavoro, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia punta su responsabilità e autonomia per trasformare l’accoglienza in inclusione concreta

Fare accoglienza significa, prima di tutto, trasformare un passaggio temporaneo in un percorso strutturato di crescita. In Valmarecchia questo processo avviene attraverso tre pilastri fondamentali: l'inserimento abitativo diffuso nel cuore delle comunità, l'apprendimento intensivo della lingua e una formazione professionale mirata al lavoro. Solo incrociando questi elementi è possibile parlare di reale integrazione, ed è esattamente questo il modello che l'Unione dei Comuni della Valmarecchia porta avanti ogni giorno attraverso il Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), che mette a disposizione del territorio 27 posti residenziali per adulti e nuclei familiari.

La responsabilità come motore dell'integrazione

L'efficacia di questa strategia si fonda sul "Patto di Accoglienza", uno strumento di responsabilità reciproca che definisce chiaramente il percorso di ogni beneficiario. Entro quindici giorni dall'ingresso nel progetto, ogni ospite sottoscrive questo impegno formale con l’amministrazione: non si tratta di un semplice aiuto materiale, ma della condivisione di un progetto di vita in cui la persona si impegna a raggiungere, passo dopo passo, la propria indipendenza. Attraverso questo patto, i beneficiari accettano di mettersi in gioco, rispettando le regole della comunità ospitante e partecipando con costanza a tutte le tappe di formazione e inserimento previste dall’équipe multidisciplinare dei Servizi sociali.

Un'accoglienza diffusa nel cuore delle comunità

L’accoglienza in Valmarecchia è definita "diffusa" proprio perché si allontana dalla logica delle grandi strutture concentrate. I beneficiari sono ospitati in cinque unità immobiliari situate nei centri abitati di Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana, con piccoli nuclei che non superano mai le otto persone per alloggio. Questa scelta favorisce una relazione naturale con il vicinato e permette alle persone di utilizzare quotidianamente i servizi pubblici. Vivere in un condominio, frequentare le piazze e i negozi locali permette a chi arriva di sentirsi parte del tessuto civile, accelerando quel processo di reciproca conoscenza che è alla base di una convivenza sicura e ordinata.

Strumenti concreti per l'indipendenza economica

Per rendere effettiva l'autonomia, il servizio garantisce strumenti solidi e certificati che preparano la persona al mercato del lavoro. Ogni ospite è inserito in corsi di lingua italiana per almeno 15 ore settimanali, un requisito essenziale per poter interagire correttamente con il territorio e le sue istituzioni. Parallelamente, il Sai lavora sull'orientamento lavorativo garantendo a ogni beneficiario l’accesso a corsi di formazione professionale o tirocini formativi. Attraverso la stesura di curricula e l'utilizzo di strumenti per la profilazione delle competenze, le capacità dei singoli vengono valorizzate e messe in connessione con le realtà economiche della valle. Questo approccio permette di trasformare una situazione di potenziale fragilità in una nuova energia per l’economia locale, con esperti legali e mediatori culturali che vigilano affinché ogni inserimento avvenga nel pieno rispetto delle normative.

Monitoraggio e trasparenza per la qualità del servizio

L’intera gestione è sottoposta a un monitoraggio costante da parte dell'Unione e del ministero dell’interno che verificano la qualità delle prestazioni e l'andamento dei percorsi di uscita verso il mercato dell'affitto privato. Il sistema prevede una supervisione puntuale su ogni progetto individuale, assicurando che le risorse siano utilizzate con la massima efficacia per generare risultati misurabili. L'obiettivo finale resta quello di far sì che, al termine del periodo di accoglienza, ogni persona sia in grado di camminare con le proprie gambe, avendo trovato una casa, un lavoro e un posto consapevole all'interno della società.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia

