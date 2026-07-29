In viaggio di nozze a Riccione, non la "lasciano più": in vacanza nella Perla Verde da 50 anni

Silvana e Giovanni Ghislanzoni nominati “Ambasciatori di Riccione nel mondo”

“Se vengo a Riccione da cinquant’anni, ci sarà un motivo!”. È questa la frase che Giovanni Ghislanzoni ripete con il sorriso e che racchiude mezzo secolo di fedeltà, ricordi e legami profondi con la Perla verde. Giovanni, classe 1947, e ka moglie Silvana Lilia, classe 1953, originari di Dongo, in provincia di Como, sono stati nominati dall'assessore Guidi “Ambasciatori di Riccione nel mondo”. Il riconoscimento è stato consegnato proprio sulla "loro" Spiaggia 129, gestita da Daniele Raschi.

La storia di Giovanni e Silvana si intreccia con quella di Riccione a partire dal 1976, l’anno in cui la giovane coppia sceglie la Perla verde per il proprio viaggio di nozze. Giovanni è un attrezzista meccanico specializzato nella meccanica di precisione, un mestiere che ha affinato in lui cura e attenzione per ogni dettaglio. Proprio sul luogo di lavoro incontra Silvana e la invita a uscire. Il 4 settembre 1976 i due si sposano e, appena quarantotto ore dopo, il 6 settembre, arrivano a Riccione, dando inizio a un lungo sodalizio destinato a consolidarsi e ad arricchirsi nel tempo, cullato dal rumore delle onde e dalla brezza marina. Nel corso degli anni Giovanni e Silvana soggiornano in diverse strutture ricettive, dall’Hotel Meeting all’Hotel Beaurivage, passando per l’Hotel Christian e l’Hotel Mimosa, fino a scegliere, ormai da alcuni anni, l’Hotel Venus, rimanendo però sempre fedeli alla Spiaggia 129.

I coniugi Ghislanzoni amano tutto di Riccione: la cucina, l’accoglienza calorosa, il mare dal fondale che degrada dolcemente e quell’atmosfera autentica e familiare che ogni anno li fa sentire come a casa. La vacanza nella Perla Verde è da sempre un’esperienza condivisa in famiglia. Nel tempo, accanto alla coppia arrivano prima la figlia Claudia e, successivamente, i due nipoti, che trascorrono con i nonni le estati al mare fino all’età di sedici anni. Per molti anni i coniugi scelgono due settimane di ferie dopo Ferragosto; oggi, in pensione, preferiscono tornare a luglio, godendosi giornate più lunghe e il piacere di vivere ancora più intensamente la spiaggia.

Persona solare, ottimista, scherzosa e dotata di un contagioso senso dell’umorismo, Giovanni stringe facilmente amicizia con chiunque. La sua simpatia travolgente gli ha permesso di costruire, nel tempo, un rapporto di profonda stima, fiducia e amicizia con i bagnini e con tanti villeggianti. E anche una volta rientrato a casa continua a raccontare Riccione ad amici e conoscenti con tale entusiasmo da convincere tante persone a scegliere la Perla verde come meta delle proprie vacanze.