In viaggio per la Romagna con “A Spass”: quattro nuovi itinerari

Dal 12 agosto escursioni tra motori, borghi, cultura e sapori: da Misano e Coriano a Verucchio, San Mauro Pascoli e Comacchio

Prosegue il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che fino al 10 settembre accompagna residenti e turisti alla scoperta delle eccellenze della Romagna attraverso un ricco calendario di escursioni guidate. Anche nella settimana in programma a partire da mercoledì 12 agosto tornano nuovi itinerari dedicati ai luoghi simbolo del territorio, tra borghi, città d'arte, musei, paesaggi naturali, motori, cultura e sapori autentici, con partenze dalle principali località della Riviera.



Da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica a Misano e Coriano, nella terra dei campioni



Mercoledì 12 agosto A SPASS accompagna i partecipanti in un itinerario dedicato alla passione per i motori e ai grandi protagonisti dello sport romagnolo. Con partenza da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, il tour farà tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove una visita guidata consentirà di scoprire il dietro le quinte di uno degli autodromi più importanti d'Europa. L'esperienza proseguirà a Coriano con la visita al Museo Marco Simoncelli, luogo ricco di emozioni e memoria dedicato all'indimenticato campione romagnolo. La mattinata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici del territorio.

Da Gatteo Mare e Cesenatico a San Mauro Pascoli, sulle orme del poeta



Mercoledì 12 agosto torna anche il viaggio serale dedicato a San Mauro Pascoli, con partenza da Gatteo Mare e Cesenatico. I partecipanti visiteranno Villa Torlonia, storica tenuta legata alla famiglia del poeta Giovanni Pascoli, oggi trasformata in museo multimediale. Tra antiche cantine, sale affrescate e percorsi immersivi, il racconto accompagnerà i visitatori attraverso la vita e le opere del grande poeta romagnolo. L'esperienza sarà arricchita da rievocazioni storiche e si concluderà con una degustazione di prodotti tipici del territorio.

Da Rimini a Verucchio, tra archeologia e Medioevo



Sempre il 12 agosto è in programma anche l'escursione da Rimini a Verucchio, uno dei borghi più affascinanti della Valmarecchia. Il percorso inizierà con la visita al Museo Archeologico, custode di straordinari reperti della civiltà villanoviana, tra cui il celebre trono ligneo unico al mondo. Dopo una passeggiata tra i vicoli del centro storico, il tour proseguirà alla Rocca Malatestiana, simbolo della signoria dei Malatesta e punto panoramico sulla valle. La mattinata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici raccontati direttamente dai produttori locali.

Dai Lidi Ravennati a Comacchio, tra canali, musei e sapori del Delta



Giovedì 13 agosto è in programma anche l'escursione dedicata a Comacchio, con partenza dai Lidi Ravennati. Il percorso prevede una passeggiata guidata nel centro storico alla scoperta dei monumenti più rappresentativi della città lagunare, dal Trepponti al Ponte degli Sbirri, dall'Antico Ospedale degli Infermi alla Loggia del Grano fino alla Cattedrale di San Cassiano. La visita proseguirà al Museo Delta Antico, dove reperti archeologici e installazioni multimediali raccontano la storia del territorio dall'antica Spina fino all'Alto Medioevo. Il tour si concluderà alla Manifattura dei Marinati, con la visita alla suggestiva Sala Fuochi e una degustazione dei tradizionali prodotti marinati del Delta del Po.

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