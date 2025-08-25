Inaspettata nevicata in pieno agosto: a Riccione è già Natale

Anteprima dei festeggiamenti natalizi nelle vie e nelle piazze dell’antico borgo durante lo scorso fine settimana

Lo scorso weekend, il borgo di Riccione Paese si è trasformato in un villaggio natalizio... in piena estate! È successo con “Summer Christmas”, l’evento che ha fatto calare una magica nevicata tra abiti sbracciati e sandali ai piedi. L’iniziativa è stata organizzata a cura del Comitato Riccione Paese.

Un pubblico numeroso e incuriosito si è lasciato incantare, lo scorso weekend, dall’atmosfera sorprendente di “Summer Christmas”, che ha portato la magia del Natale nel cuore dell’estate. Tra luci scintillanti, scenografie colorate e dettagli luccicanti, l’antico borgo si è trasformato in un villaggio natalizio fuori stagione, capace di stupire e affascinare grandi e piccoli con un’atmosfera davvero unica.

Mercatini a tema, spettacoli di strada, musica, truccabimbi e baby dance hanno animato le vie, insieme alla grande slitta, agli alberi di Natale colmi di decorazioni e luci colorate, e naturalmente all’arrivo del grande protagonista: Babbo Natale.

Suggestivo e sorprendente è stato il momento della neve che scendeva dal cielo, tra la gioia e lo stupore dei più piccoli. Un vero e proprio assaggio della festa più amata dell’anno, capace di portare nel cuore dell’estate tutta la magia del Natale, unendo tradizione e divertimento.