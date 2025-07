Inaugura il Cau a Morciano: nel 2025, nel territorio riminese oltre 27.000 accessi

Dal 18 dicembre 2023 al 15 giugno scorso gli accessi ai Cau attivi nell’ambito di Rimini sono stati invece 104.953

È entrato in funzione martedì 1 luglio a Morciano di Romagna il Centro di Assistenza e Urgenza, conosciuto anche con il suo acronimo Cau. "Un tassello fondamentale del percorso di potenziamento e rafforzamento della sanità territoriale, nonché dell’ottimizzazione dei servizi sanitari per la comunità, avviata dall’Ausl Romagna con il territorio", evidenzia l'Ausl in una nota.



Il servizio, situato all’interno della Casa della Comunità Valconca (via Arno 40), si avvale di una equipe medico-infermieristica dedicata e di strumenti di approfondimento diagnostico laboratoristici e strumentali, offrendo un accesso diretto 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20.



Una struttura progettata allo scopo di estendere la rete sanitaria rispondendo in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti che necessitano di assistenza per problemi urgenti, episodici a bassa complessità sanitaria, in stretta connessione con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera scelta, al fine di garantire le risposte necessarie in un’ottica di continuità e integrazione delle cure.

Diventano così 18 i Cau ad oggi attivi in Romagna, sei dei quali in particolare nel territorio della provincia di Rimini (entro l’anno prevista anche l’attivazione di quello di Riccione).

Dal 18 dicembre 2023 al 15 giugno scorso gli accessi ai Cau attivi nell’ambito di Rimini sono stati complessivamente 104.953: Cattolica 30.048, Santarcangelo 32.132, Novafeltria 5.246, Rimini 25.534, Bellaria Igea Marina 11.993. Per quel che riguarda il 2025, fino al 15 giugno, sono complessivamente 37.355 gli accessi, così distribuiti: 10.372 Rimini, 10.994 Santarcangelo, 9.709 Cattolica, 4302 Bellaria Igea Marina e 1978 Novafeltria.