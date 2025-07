Inaugurata a Morciano la nuova Stazione di Posta: un presidio contro povertà ed emarginazione

Il progetto prevede un investimento complessivo di 170mila euro

È stata inaugurata ieri, venerdì 18 luglio, sotto i portici del Municipio di Morciano di Romagna, la nuova Stazione di Posta: un presidio dedicato al contrasto alla povertà estrema e all’emarginazione sociale, parte integrante del progetto distrettuale "Insieme – Équipe multiprofessionale – Stazioni di posta", finanziato con fondi Pnrr nell’ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione".

La sede di Morciano, facilmente accessibile e situata in un punto centrale del paese, si affianca a quella già operativa presso la Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano, creando una rete territoriale capillare di accoglienza, ascolto e orientamento per le persone in grave difficoltà.

Le Stazioni di Posta sono luoghi di riferimento per chi vive condizioni di marginalità estrema o non ha un’abitazione stabile. Qui vengono offerti servizi fondamentali: accoglienza e supporto primario, orientamento ai servizi sociali, sanitari e amministrativi, supporto psicologico e legale, mediazione culturale e percorsi individualizzati di reinserimento sociale. Non mancano anche spazi di socialità, relazione e accompagnamento umano, costruiti su misura in base ai bisogni specifici delle persone.

Il progetto ha una dimensione distrettuale, con un investimento complessivo di 170mila euro, ed è gestito in coprogettazione tra pubblico e privato. A realizzarlo è l’Ats (associazione temporanea di scopo) formata dalla cooperativa sociale Il Gesto e dall’associazione Ali di Farfalle, in convenzione con il Distretto socio-sanitario di Riccione.

Durante l’inaugurazione, è stato sottolineato come questo intervento rappresenti non solo una risposta concreta a una fascia di popolazione spesso invisibile, ma anche un’azione in continua costruzione, fondata sulla prossimità e sull’ascolto attivo.

L’équipe multidisciplinare che opera nei presìdi fissi e nel servizio di prossimità nei comuni del distretto è composta da assistenti sociali, educatori, mediatori culturali, esperti e volontari appositamente formati. L’obiettivo è intercettare anche i bisogni sommersi, costruendo percorsi personalizzati per ogni singola persona accolta.

Le sedi sono aperte in orari prestabiliti, ma possono prevedere aperture straordinarie. Quella di Morciano è accessibile il martedì dalle 14 alle 18 e il giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 13:30. L’attività è prevista fino a marzo 2026, con possibilità di proroga e monitoraggio costante per adattare le azioni ai bisogni reali del territorio.