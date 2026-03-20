Inaugurata la mostra fotografica di Bruno Sbrighi al Centro di Cinema “La Valigia dell’Attore”

La mostra propone una selezione di scatti realizzati da Bruno Sbrighi nel corso della sua carriera come fotografo di scena

Ha inaugurato nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, presso il Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” di Santarcangelo di Romagna, la mostra fotografica temporanea del fotografo di scena cervese Bruno Sbrighi, visitabile fino all’11 giugno.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui l’ex assessore alla cultura di Cervia Federica Bosi, l’attore Piero Maggiò e l’artista padovano Federico Vezzaro.

A fare gli onori di casa è stato Samuele Sbrighi, attore e regista, fondatore del Centro nel 2016, nonché figlio del fotografo.

La mostra propone una selezione di scatti realizzati da Bruno Sbrighi nel corso della sua carriera come fotografo di scena, un lavoro spesso invisibile ma fondamentale per la memoria visiva del cinema. Attraverso il suo obiettivo, Sbrighi ha documentato set cinematografici, attori e momenti di lavorazione, restituendo immagini che raccontano il “dietro le quinte” con grande sensibilità narrativa e attenzione al dettaglio.

Nel corso degli anni, Bruno Sbrighi ha collaborato a diverse produzioni cinematografiche, distinguendosi per uno stile capace di cogliere l’intensità del momento scenico e l’autenticità degli interpreti, contribuendo a costruire un archivio fotografico di grande valore artistico e documentaristico.

La mostra sarà visitabile su appuntamento oppure nelle giornate di lunedì e martedì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 19:30.

Un’occasione preziosa per scoprire il lavoro di un autore che, attraverso la fotografia, racconta il cinema da una prospettiva unica e affascinante.