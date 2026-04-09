Incastrato nella piscina dell'hotel: dichiarata morte cerebrale del 12enne

Il ragazzino era stato ricoverato il giorno di Pasqua

Il personale medico dell'ospedale Infermi di Rimini ha dichiarato la morte cerebrale del 12enne di San Benedetto del Tronto, ricoverato nella struttura, nel reparto di rianimazione, dal giorno di Pasqua (domenica 5 aprile). Lo riferisce l'Ansa. Il ragazzino era rimasto incastrato sott'acqua, per alcuni minuti, nella piscina con idromassaggio all'interno di un hotel di Pennabilli. Si trovava nella struttura in vacanza con la famiglia. Dopo essere rimasto sott'acqua, il 12enne è andato in arresto cardiaco. I fatti sono oggetto di accertamento da parte della Procura di Rimini e dei Carabinieri di Novafeltria.