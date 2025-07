Incendi in Grecia, fiamme a 30 km da Atene. Emergenza anche in Albania: evacuati 40 turisti

Feriti sei Vigili del Fuoco, l'Italia invia due Canadair in aiuto

Sei vigili del fuoco sono rimasti feriti in Grecia mentre combattevano i violenti incendi boschivi divampati a circa 30 chilometri a nord di Atene. Gli operatori, colpiti da ustioni e intossicazione da fumo, sono stati ricoverati in ospedale. Le autorità locali hanno disposto nuove evacuazioni in diverse zone minacciate dalle fiamme.

In risposta alla richiesta d’aiuto della Grecia all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles, l’Italia ha inviato due aerei Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento.

Situazione critica anche in Albania, dove i roghi sono attivi da tre giorni. Le autorità hanno evacuato 40 persone, inclusi diversi turisti, dalle aree maggiormente colpite.