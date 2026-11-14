Poggio Torriana Incendia la siepe dei vicini dopo dieci anni di liti: condannata a due anni

Decisivi i filmati delle telecamere per incastrare la 46enne. La sentenza non è definitiva, mentre resta aperto un secondo procedimento per stalking

La 46enne dovrà risarcire la coppia con 8mila euro. Alla base del gesto una faida condominiale che andava avanti da circa dieci anni. La sentenza non è definitiva.

Due anni di reclusione, senza sospensione condizionale della pena, e 8mila euro di risarcimento. È la condanna inflitta a una 46enne per aver incendiato, il 27 agosto, la siepe che separava la sua abitazione da quella dei vicini a Poggio Torriana.

Il rogo sarebbe stato l'epilogo di una lunga storia di tensioni, insulti e minacce durata circa dieci anni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno contribuito a ricostruire l'accaduto. La coppia ha ricevuto 4mila euro ciascuno a titolo di risarcimento.

Come spiegato dai legali dei vicini, dopo l'incendio è stata presentata anche una denuncia per le presunte condotte persecutorie, sulla quale è ancora in corso un procedimento. La sentenza non è definitiva e potrà essere impugnata.