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Poggio Torriana

Incendia la siepe dei vicini dopo dieci anni di liti: condannata a due anni

Decisivi i filmati delle telecamere per incastrare la 46enne. La sentenza non è definitiva, mentre resta aperto un secondo procedimento per stalking

A cura di Glauco Valentini Redazione
14 novembre 2026 07:20
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Incendia la siepe dei vicini dopo dieci anni di liti: condannata a due anni - Foto generica di repertorio
Foto generica di repertorio
Poggio Torriana
Cronaca
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La 46enne dovrà risarcire la coppia con 8mila euro. Alla base del gesto una faida condominiale che andava avanti da circa dieci anni. La sentenza non è definitiva.

Due anni di reclusione, senza sospensione condizionale della pena, e 8mila euro di risarcimento. È la condanna inflitta a una 46enne per aver incendiato, il 27 agosto, la siepe che separava la sua abitazione da quella dei vicini a Poggio Torriana.

Il rogo sarebbe stato l'epilogo di una lunga storia di tensioni, insulti e minacce durata circa dieci anni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno contribuito a ricostruire l'accaduto. La coppia ha ricevuto 4mila euro ciascuno a titolo di risarcimento.

Come spiegato dai legali dei vicini, dopo l'incendio è stata presentata anche una denuncia per le presunte condotte persecutorie, sulla quale è ancora in corso un procedimento. La sentenza non è definitiva e potrà essere impugnata.

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