Incendio a Ferrara: evacuato un grattacielo, 200 persone in salvo

Fiamme nel vano contatori della “Torre B”, nessun ferito grave tra gli intossicati dal fumo

All’alba di oggi circa 200 persone sono state evacuate dalla “Torre B”, un grattacielo situato nel centro di Ferrara, a causa di un incendio scoppiato nel vano contatori dell’edificio. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno coordinato l’evacuazione in sicurezza.

Diversi residenti hanno riportato sintomi di intossicazione da fumo e sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti. Fortunatamente, nessuno di loro è in gravi condizioni. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono ancora in corso, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio.

I residenti, al momento, sono ospitati in strutture temporanee messe a disposizione dal Comune, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni.