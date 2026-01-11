Altarimini

Incendio a Ferrara: evacuato un grattacielo, 200 persone in salvo

Fiamme nel vano contatori della “Torre B”, nessun ferito grave tra gli intossicati dal fumo

11 gennaio 2026 12:02
Incendio a Ferrara: evacuato un grattacielo, 200 persone in salvo - © Ansa
All’alba di oggi circa 200 persone sono state evacuate dalla “Torre B”, un grattacielo situato nel centro di Ferrara, a causa di un incendio scoppiato nel vano contatori dell’edificio. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno coordinato l’evacuazione in sicurezza.

Diversi residenti hanno riportato sintomi di intossicazione da fumo e sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti. Fortunatamente, nessuno di loro è in gravi condizioni. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono ancora in corso, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio.

I residenti, al momento, sono ospitati in strutture temporanee messe a disposizione dal Comune, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni.

