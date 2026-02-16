Altarimini

Incendio a Santarcangelo, capannone in fiamme

Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo

A cura di Grazia Antonioli Redazione
16 febbraio 2026 11:05
Incendio a Santarcangelo, capannone in fiamme - Vigili del fuoco in azione (repertorio)
Vigili del fuoco in azione (repertorio)
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
Condividi

Un incendio è scoppiato lunedì mattina poco prima delle 8 in un capannone tra via Costa e via Uso a Santarcangelo, dove si trovano più attività e un’officina. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato il fumo uscire dallo stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme a Polizia locale e Carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini