Incendio a Santarcangelo, capannone in fiamme

Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo

Un incendio è scoppiato lunedì mattina poco prima delle 8 in un capannone tra via Costa e via Uso a Santarcangelo, dove si trovano più attività e un’officina. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato il fumo uscire dallo stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme a Polizia locale e Carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo.