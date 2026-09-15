Incendio al Bagno 5 di Riccione, Forza Italia: "Intervenire subito sul degrado"

Il materasso incendiato in una cabina dello stabilimento inutilizzato riaccende l'allarme sul degrado e sulle presenze abusive nell'area

Un materasso che prende fuoco all'interno di una cabina, i soccorsi che arrivano e una struttura da anni inutilizzata che torna al centro delle segnalazioni. È successo questa mattina al Bagno 5 di Riccione, dove sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco dopo una segnalazione relativa alla presenza di fumo. All'interno dello stabilimento, secondo quanto riferito dal capogruppo di Forza Italia a Riccione Andrea Dionigi Palazzi, sarebbe stato trovato un materasso che aveva preso fuoco. L'episodio non ha provocato feriti, ma riporta l'attenzione sulle condizioni dell'area, da tempo segnalata da residenti e operatori.

Palazzi sostiene che il problema delle presenze abusive nella struttura sia noto da mesi. Cabine e magazzini, secondo le segnalazioni raccolte, verrebbero utilizzati come ricoveri notturni. Una situazione che, secondo il rappresentante di Forza Italia, si aggiunge alle condizioni di degrado già evidenziate durante l'estate. "Quanto accaduto questa mattina al Bagno 5 dimostra che il problema dell'abbandono e delle occupazioni abusive non può più essere ignorato", afferma Palazzi, che ringrazia Carabinieri e Vigili del Fuoco per la rapidità dell'intervento.

Per il capogruppo azzurro, l'incendio rappresenta un campanello d'allarme sulla necessità di intervenire sulla struttura. "Oggi non è più possibile limitarsi a prendere atto del problema", sostiene, chiedendo che vengano adottate misure per mettere in sicurezza l'area, impedire nuove occupazioni abusive e ripristinare condizioni di decoro. Il punto, secondo Palazzi, riguarda anche la posizione dello stabilimento, situato in una zona centrale della città. "Parliamo di una zona centrale della città che non può essere lasciata in queste condizioni", afferma. Da qui la richiesta all'Amministrazione comunale di affrontare la situazione con maggiore urgenza. "Riccione merita attenzione, prevenzione e interventi concreti", conclude il capogruppo di Forza Italia, auspicando che si intervenga prima che possano verificarsi episodi più gravi.