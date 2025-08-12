Incendio al Parco del Vesuvio, mezzi di protezione Civile anche da Rimini per l'emergenza

Personale da Rimini, Parma, Piacenza e Reggio Emilia fa parte della colonna mobile

Su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile, questa mattina (martedì 12 agosto) è partita dall’Emilia-Romagna la colonna mobile regionale diretta in Campania per affiancare le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che da giorni interessa il Parco del Vesuvio, in provincia di Napoli.

Il contingente, operativo da domani e fino al 16 agosto, è composto da 20 volontari e volontarie suddivisi in 6 squadre appartenenti ai Coordinamenti di Protezione civile di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini, insieme a due funzionari dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

La colonna mobile è equipaggiata con pick-up Ford Ranger dotati di moduli antincendio, minibus Ducato e un camion Volvo 4x4 con cisterna da 4.000 litri.