Incendio all’ex hotel Hawaii: struttura sotto sequestro per accertamenti

Sigilli per ricostruire le cause del rogo: probabile l’ipotesi accidentale

L’ex hotel Hawaii, andato a fuoco martedì mattina, è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco giunti da Bologna, in collaborazione con i pompieri di Cattolica. La struttura, completamente distrutta, era inattiva e al momento dell’incendio all’interno c’erano solo i due anziani proprietari, di 86 e 78 anni, che sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati portati in ospedale per precauzione. L’ipotesi principale è quella di un’origine accidentale, ma si attende la relazione ufficiale. Evacuato anche l’hotel adiacente, il Queen Mary, con oltre cento ospiti, per motivi di sicurezza.