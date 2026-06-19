Incendio in A14: riaperto il casello di Riccione dopo i lavori di ripristino

A partire dalla serata di ieri hanno lavorato oltre 35 persone hanno lavorato

Nella mattinata di oggi è stato riaperto alla circolazione il casello autostradale dell'A14 a Riccione, che è tornato a essere pienamente funzionante in tutte le sue direzioni. L'infrastruttura ha ripreso ad accogliere il flusso veicolare a partire dalle ore 09:00 per quanto riguarda le corsie in uscita dallo svincolo, mentre la riapertura definitiva delle corsie in entrata è stata completata alle ore 10:00. Il cantiere urgente gestito dalla società Autostrade per l'Italia si era reso indispensabile a seguito del grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, che ha visto l'esplosione di un'autocisterna.

L'estensione dei lavori sulla pavimentazione

Il cronoprogramma iniziale ha subito un lieve slittamento e i lavori hanno richiesto qualche ora in più del previsto rispetto all'orario inizialmente stimato per l'alba.

Il prolungamento delle attività ininterrotte è stato determinato dalle reali condizioni del manto stradale; a seguito delle operazioni di fresatura guidate dalle squadre tecniche di Autostrade per l'Italia, l'asfalto è risultato infatti ancora più ammalorato del previsto a causa dell'altissimo calore sprigionato dalle fiamme e dall'effetto solvente del carburante.

Un dispiegamento di materiali superiore alle stime

Per garantire la perfetta tenuta della carreggiata e restituire la massima sicurezza agli automobilisti, sono servite ben 1.200 tonnellate di nuovo conglomerato bituminoso, un quantitativo sensibilmente superiore rispetto alle 800 tonnellate originariamente previste nel piano di intervento iniziale della società. Questo sforzo straordinario e l'impiego massiccio di risorse hanno permesso ad Autostrade per l’Italia di ultimare il totale ripristino del piazzale e delle corsie prima dell'inizio del fine settimana, garantendo una viabilità regolare.

La sindaca Angelini: “Grazie a nome della città per la tempestività”

“A nome di tutta l’amministrazione comunale e della città di Riccione - dichiara la sindaca Daniela Angelini -, desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento a Società Autostrade e a tutti i professionisti che hanno lavorato senza sosta per realizzare questo intervento a tempo di record. Intervenire con tale tempestività ed efficacia nel bel mezzo di un fine settimana cruciale e ad altissimo flusso turistico come quello della Notte Rosa era una sfida tutt'altro che semplice”.



