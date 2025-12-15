Incendio in appartamento a Cesenatico, muore una donna di 55 anni

Rianimata sul posto è poi deceduta in ospedale

Una donna è morta a causa di un incendio sviluppatosi la scorsa notte attorno alle 23 in un appartamento di Cesenatico. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco da Cesena e Forlì. I pompieri sono entrati nell'appartamento completamente avvolto dalle fiamme e hanno trovato e portato all'esterno l'unico occupante, una donna in stato d'incoscienza. La vittima, una 55enne, è stata subito sottoposta a manovre rianimatorie. Trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è arrivata in condizioni critiche, in mattinata è sopraggiunto il decesso. Ancora da chiarire le cause scatenanti il rogo.