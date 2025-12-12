Incendio in cortile a San Mauro Pascoli: due auto distrutte

Vigili del fuoco di Cesena e Savignano intervengono nella notte, salvando le abitazioni vicine; tre persone leggermente intossicate dal fumo

Poco prima delle due della scorsa notte due squadre dei vigili del fuoco di Cesena e Savignano sul Rubicone sono intervenute in una abitazione condominiale a San Mauro Pascoli, per un incendio che ha coinvolto due vetture parcheggiate in cortile. Lo riferisce Ansa. L'intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero alle abitazioni vicine; le due vetture sono state gravemente danneggiate e non sarebbero recuperabili. Hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari tre persone, padre, madre e figlio, che, nel tentativo di avvicinarsi alla loro auto andata a fuoco, sono rimaste leggermente intossicate dal fumo.

Assistite dal personale del 118 intervenuto, le loro condizioni non destano preoccupazione. Sulle cause stanno indagando i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza attive in zona.