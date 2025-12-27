Incendio in n centro logistico del Barese: fiamme alte fino a dieci metri

Il rogo è divampato all’interno di un capannone di oltre 30 mila metri quadrati a Rutigliano. Nessun ferito.

Un vasto incendio è scoppiato nella mattinata di oggi all’interno di Terminal Puglia, uno dei principali centri logistici del Sud Italia, situato lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese.

Le fiamme, alte fino a dieci metri, si sono sviluppate poco dopo le 7 del mattino all’interno di un capannone di oltre 30.000 metri quadrati, adibito allo stoccaggio di merci di vario genere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti 25 vigili del fuoco, impegnati con tre squadre, tre autobotti e un’autoscala, per contenere e domare il rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Al momento non si registrano feriti, ma restano da accertare le cause dell’incendio e l’entità dei danni alla struttura.