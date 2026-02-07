Incendio in pozzetto cavi vicino ai binari a Pesaro, verifiche in corso

Ritardi fino a 90 minuti e disagi sulla linea Alta Velocità e per Regionali

Sono in corso i controlli della polizia e del personale della Scientifica, con varia strumentazione, vicino ai binari della stazione di Pesaro dove stamattina si è innescato un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, in un pozzetto dove ci sono anche cavi elettrici. In questo contesto, dopo l'intervento di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco, gli agenti stanno svolgendo verifiche anche tecniche sulle cause del rogo. Nel frattempo la circolazione dei treni sta subendo gravi rallentamenti.

I treni Alta Velocità e Regionali, fa sapere Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: tra i convogli che hanno subito i maggiori ritardi tre Frecciarossa (Pescara - Milano Centrale; Ancona - Milano centrale e Bari Centrale-Milano), un Frecciargento (Ravenna - Roma Termini), tre Intercitu (Milano Centrale - Lecce; Bari Centrale - Milano Centrale; Pescara - Milano Centrale). I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.