Incendio in un appartamento a Perticara, 90enne trasportato in ospedale

Fiamme in casa, Vigili del Fuoco intervengono tempestivamente

Oggi, lunedì 20 ottobre, alle 15:20 due mezzi dei Vigili del Fuoco, con cinque unità complessive, sono intervenuti in via Serra Masini a Perticara di Novafeltria per un incendio in un appartamento. Le fiamme hanno interessato principalmente una stanza, mentre alcuni locali della casa risultano attualmente inaccessibili per verifiche di sicurezza.

Un uomo di 90 anni, presente all’interno al momento dell’incendio, è stato accompagnato fuori dai soccorritori e trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente ha riportato solo lievi escoriazioni. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono proseguite per mettere in sicurezza l’immobile e accertare le cause del rogo.