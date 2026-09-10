Incendio in un appartamento a Santarcangelo, un ferito

Le fiamme sono divampate mercoledì sera in un alloggio al piano terra di via Piave. L’inquilino è rimasto lievemente ustionato

L’allarme è scattato intorno alle 20 di mercoledì, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno di un appartamento al piano terra di via Piave, a Santarcangelo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nello spegnimento dell’incendio. I pompieri hanno raggiunto l’abitazione e portato in salvo l’inquilino, rimasto lievemente ustionato durante l’incendio. L’uomo è stato quindi affidato ai sanitari del 118, intervenuti per prestare le prime cure.

Nel frattempo, le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere e spegnere il rogo. Una volta domate le fiamme sono partiti gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio, la cui natura è ancora in fase di verifica. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, impegnata nei rilievi e negli accertamenti di rito. Al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulle cause che hanno fatto scattare l’incendio.