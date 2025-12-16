Incendio in un appartamento a Viserba: uomo intossicato dal fumo, portato in ospedale

Fiamme in un bidoncino dei rifiuti

Un uomo residente in via Augusto Daolio a Viserba di Rimini è stato portato in ospedale questa mattina (martedì 16 dicembre), a causa di un'intossicazione da fumo. Nel suo appartamento è infatti scoppiato un piccolo incendio, in uno dei bidoncini della raccolta dei rifiuti: l'uomo ha immediatamente portato il bidone sul terrazzo e ha spento il fuoco autonomamente, ma nelle operazioni è rimasto intossicato. È stato così affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia. Le fiamme hanno leggermente danneggiato il cappotto della casa, all'altezza del terrazzo. Non si registrano altri danni significativi.