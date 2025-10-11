Incendio in un condominio, tre morti nel Milanese

Vittime due anziani e il figlio. Evacuate circa cinquanta persone, nessun altro ferito grave

Un violento incendio divampato nella notte in una palazzina di quattro piani a Cornaredo, alle porte di Milano, ha provocato la morte di tre persone appartenenti alla stessa famiglia. Le vittime sono due anziani coniugi ultraottantenni e il loro figlio di 55 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è sviluppato all’interno dell’appartamento in cui vivevano le tre vittime. La donna, disabile, non sarebbe riuscita a mettersi in salvo. Il marito ha tentato disperatamente di chiedere aiuto e di soccorrerla, ma entrambi sono stati sopraffatti dal fumo e dalle fiamme. Il figlio, invece, sarebbe stato il primo a perdere la vita durante i primi momenti dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e diversi mezzi del 118. Circa 40-50 persone sono state evacuate dall’edificio, ma non risultano altri feriti gravi. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.