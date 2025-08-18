Incendio in una palazzina nel Torinese: morta una 28enne, ferito un uomo

La giovane è deceduta per le gravi ustioni riportate. L’uomo che era con lei è ricoverato all’ospedale di Rivoli

Tragedia nella serata di domenica a Rivalta, nel Torinese, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in una palazzina residenziale.

Una donna di 28 anni, rimasta gravemente ustionata dalle fiamme, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118 e trasportata d’urgenza al Cto di Torino. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la giovane è deceduta a causa delle ustioni riportate.

Nell’incendio è rimasto ferito anche un uomo, le cui condizioni al momento non sarebbero critiche: è stato ricoverato all’ospedale di Rivoli per le cure del caso.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’edificio e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.