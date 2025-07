Vasto incendio in ex Hotel di Cattolica: gravi danni alla struttura

Il Comune invita i residenti a chiudere le finestre per precauzione

Un incendio ha interessato l'ex hotel Hawaii a Cattolica, in Viale Venezia, all'altezza della traversa Via del Prete. Sul posto 7 squadre dei vigili del fuoco con rinforzi da Pesaro per un totale di 27 pompieri.

Incendio hotel Cattolica

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono attualmente in corso. I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area coinvolta.

Il comune di Cattolica ha invitato i residenti delle vie adiacenti a tenere chiuse le finestre in via precauzionale. I vigili del fuoco, con 7 mezzi, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale, i carabinieri, i sanitari del 118 e personale Arpae. L'hotel non aveva ospiti, al momento. All'interno, c'erano i due proprietari che non risultano essere feriti. Sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti da parte dei sanitari.

Ex Hotel a Cattolica avvolto dalle fiamme

Incendio devasta l'ex hotel Hawaii di Cattolica