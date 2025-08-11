Incendio nei pressi del casello A14 di Riccione: auto in fiamme, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Traffico rallentato ma nessun ferito.

Un’alta colonna di fumo si è alzata nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del casello autostradale di Riccione sull’A14, attirando l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti della zona. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, si sarebbero sviluppate da un’autovettura a benzina parcheggiata in un’area di sosta appena fuori dal casello.

L’allarme è scattato ieri domenica 10 agosto nel tardo pomeriggio, quando diversi passanti hanno segnalato l’incendio alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Sul posto è giunta in pochi minuti una squadra del comando provinciale, che ha provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si estendesse ad altri veicoli o alla vegetazione circostante.

Non risultano feriti. Le cause dell’incendio probabilmente di origine accidentale.