Incendio nel Ravennate, muoiono madre 95enne e figlia di 69 anni

Le fiamme nella notte hanno distrutto l’abitazione: inutili i tentativi dei vicini di prestare soccorso

Tragedia nella notte a Masiera, frazione tra Fusignano e Bagnacavallo, nel Ravennate. Una donna di 95 anni e la figlia di 69 hanno perso la vita a causa di un incendio divampato nella loro abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate improvvisamente mentre le due donne si trovavano in casa. I vicini, accortisi del rogo, sono stati i primi a intervenire nel tentativo di spegnere l’incendio e soccorrere le vittime, ma i loro sforzi si sono rivelati vani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.