Incendio nella notte a Poggio Torriana, struttura in fiamme

L’allarme è scattato alle 4.30 in via Pantano. Intervento dei vigili del fuoco di Bellaria e Novafeltria con mezzi da Rimini: nessun ferito

Erano circa le 4.30 quando è scattato l’allarme in via Pantano, a Poggio Torriana. Le fiamme erano divampate all’interno di una struttura non abitata, situata accanto a un’abitazione.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con le squadre di Bellaria e Novafeltria. Da Rimini sono stati inviati anche un’autobotte e un’autoscala, utilizzate durante le operazioni di intervento.

I pompieri hanno lavorato per spegnere l’incendio e successivamente per mettere in sicurezza la struttura coinvolta e l’abitazione confinante. L’intervento si è concluso senza feriti e grazie a un intervento tempestivo ed efficace.