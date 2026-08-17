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Incendio nella notte a Poggio Torriana, struttura in fiamme

L’allarme è scattato alle 4.30 in via Pantano. Intervento dei vigili del fuoco di Bellaria e Novafeltria con mezzi da Rimini: nessun ferito

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2026 08:58
Incendio nella notte a Poggio Torriana, struttura in fiamme - Foto di archivio
Foto di archivio
Poggio Torriana
Cronaca
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Erano circa le 4.30 quando è scattato l’allarme in via Pantano, a Poggio Torriana. Le fiamme erano divampate all’interno di una struttura non abitata, situata accanto a un’abitazione.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con le squadre di Bellaria e Novafeltria. Da Rimini sono stati inviati anche un’autobotte e un’autoscala, utilizzate durante le operazioni di intervento.

I pompieri hanno lavorato per spegnere l’incendio e successivamente per mettere in sicurezza la struttura coinvolta e l’abitazione confinante. L’intervento si è concluso senza feriti e grazie a un intervento tempestivo ed efficace.

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