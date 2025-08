Incendio nella notte: fumo e fiamme avvolgono un peschereccio a Rimini

L’allarme poco dopo la mezzanotte, Vigili del fuoco e Guardia Costiera sul posto

Una barca da pesca attraccata nel porto canale di Rimini è stata interessata da un incendio scoppiato intorno alla mezzanotte scorsa. Alcuni cittadini e abitanti della zona hanno immediatamente notato le fitte colonne di fumo scuro che hanno rapidamente invaso l’area circostante.

Sul posto sono arrivati i pompieri con 3 squadre in azione che hanno lavorato 4 ore per spegnere l’incendio, supportati dalla guardia costiera. Al momento non si registrano persone coinvolte, mentre restano da chiarire le origini del rogo.

Nello specchio d'acqua nelle vicinanze sono stati messi dei galleggianti antinquinamento.