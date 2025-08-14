Incendio notturno a Spadarolo: distrutto un furgone, il proprietario lancia un appello

Fiamme di probabile origine dolosa in via Pietrarubbia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 5, un incendio di probabile origine dolosa ha completamente distrutto un furgone parcheggiato in via Pietrarubbia, nei pressi della concessionaria Ugolini Moto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il proprietario del veicolo ha lanciato un appello: "Chiunque abbia visto qualcosa o ritenga di avere informazioni utili può rivolgersi alle forze dell’ordine". L’uomo ha raccontato di aver subito, un paio di anni fa durante il periodo natalizio, un episodio vandalico quando trovò una valvola del pneumatico tagliata con le tronchesi. "Da allora – spiega – avevo iniziato a parcheggiare il mezzo dove si trovava stanotte. Stamattina mi sono svegliato e l’ho trovato incendiato". Il proprietario ha inoltre precisato di non aver mai ricevuto minacce.