Si incendia quadro elettrico dell'hotel, evacuate 40 persone

I fatti avvenuti nella notte a Bellaria Igea Marina

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, intorno all'una, i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso un hotel di via Aulo Gellio, a Bellaria Igea Marina, a seguito di un incendio scoppiato al piano terra. Le fiamme si sono sprigionate dal quadro elettrico, a causa di un corto circuito, con il pronto intervento degli addetti anti-incendio dell'hotel, che sono intervenuti con gli estintori. I Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento delle fiamme ed effettuato il sopralluogo della struttura. Sono stati evacuati circa 40 turisti, alloggiati in altri alberghi della città, con l'intervento dell'amministrazione comunale e la collaborazione della locale stazione dei Carabinieri.