Incendio sotto il ponte Ausa, uomo estratto semicosciente e portato in ospedale

Salvato in extremis dai vigili del fuoco

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, 30 settembre, sotto il ponte dell’Ausa a Rimini. I vigili del fuoco, intervenuti per un incendio segnalato da alcuni automobilisti, hanno trovato un uomo semicosciente all’interno di un giaciglio di fortuna ricavato tra le travi del ponte e l’argine.

L’uomo, probabilmente una persona senza fissa dimora, è stato estratto e affidato al 118. Trasportato all’ospedale Infermi in codice di massima gravità, è ancora da identificare. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni oggetti accatastati nel giaciglio. Sul posto anche la Polizia Locale di Rimini.