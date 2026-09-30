Incendio sotto il ponte dell'Ausa: uomo trovato privo di sensi in un giaciglio di fortuna

A dare l'allarme erano stati degli automobilisti di passaggio

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi (30 settembre) sotto il ponte dell'Ausa a Rimini: un uomo, le cui generalità non sono ancora note, è stato ricoverato all'ospedale Infermi. È stato soccorso ed era in stato di semi-incoscienza. Le fiamme si sono propagate da un giaciglio di fortuna che l'uomo, un senza fissa dimora, aveva ricavato sotto il ponte, tra le travi del ponte e l'argine. A dare l'allarme, vedendo il fiume sprigionarsi dalle fiamme, erano stati alcuni automobilisti. Una volta sul posto i Vigli del Fuoco si sono accorti dell'uomo ed è stato allertato il personale del 118, che ha disposto il ricovero all'Infermi in codice di massima gravità. Sul posto anche il personale della Polizia Locale. La persona ricoverata non aveva documenti con sé.