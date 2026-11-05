Scontro politico sull’inchiesta Inchiesta “Falchi”, il caso arriva in Consiglio comunale: "Il Comune si costituisca parte civile"

Voto unanime sull’ordine del giorno presentato da Luca De Sio. FdI chiede le dimissioni del comandante Andrea Rossi e dell’assessore Juri Magrini

L’inchiesta “Falchi” approda in Consiglio comunale. L’assemblea ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere del Gruppo misto Luca De Sio, e sottoscritto dai capigruppo, per invitare il Comune a costituirsi parte civile nell’eventuale processo.



Nel corso del dibattito, il consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina ha chiesto le dimissioni del comandante della Polizia locale Andrea Rossi e dell’assessore Juri Magrini, ipotizzando che l’amministrazione fosse a conoscenza dei fatti contestati.



Accuse respinte dal sindaco Jamil Sadegholvaad: «Nessuna segnalazione dei reati e dei comportamenti illegali contestati è mai giunta sulla mia scrivania». Il primo cittadino ha inoltre assicurato che, qualora le responsabilità venissero confermate, saranno perseguite anche nei confronti del Comune.

