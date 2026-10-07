Inchiesta per la morte del muratore precipitato dal ponteggio. Sotto sequestro l’impalcatura

La Procura di Rimini indaga per omicidio colposo dopo la tragedia nel cantiere di via Coletti, a Rivabella

La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti sulla morte di Saim Myrtaj, 59 anni, muratore di origine albanese precipitato lunedì, intorno alle 13.30, da un ponteggio in un cantiere di via Coletti, a Rivabella.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo si trovava al secondo livello dell’impalcatura e sarebbe caduto attraverso il foro utilizzato per il passaggio della scaletta, finendo sul terrazzo sottostante.

Il ponteggio è stato posto sotto sequestro. Gli accertamenti si concentrano sulle condizioni di sicurezza del cantiere, sulle protezioni presenti e sui dispositivi utilizzati. L’autopsia dovrà chiarire le cause della morte e la natura delle lesioni riportate nell’incidente.