Inchiesta sul rogo sul Vesuvio

Task force per le indagini: tre i fronti dell’incendio, fumo visibile dallo spazio

Si lavora senza sosta sul Vesuvio per circoscrivere l’incendio che, da venerdì, sta devastando centinaia di ettari di vegetazione. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sul rogo ed è in attesa della relazione che dovrà confermare o meno l’ipotesi di dolo.

I Carabinieri, alla luce dell’aumento del rischio incendi nella provincia di Napoli, hanno attivato da questa mattina una task force straordinaria. Attualmente sono tre i fronti ancora attivi e la colonna di fumo, altissima, è visibile persino dallo spazio.

Gravi i danni alle coltivazioni della zona: in particolare risultano colpiti i vigneti del Lacryma Christi Dop, come segnalato dal presidente di Coldiretti Napoli.