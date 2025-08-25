Incidente a Riccione: 25enne tampona un’auto e vola sopra altre vetture

Trasferito all'ospedale 'Bufalini' di Cesena con l’elisoccorso

Grave incidente oggi pomeriggio, 25 agosto, intorno alle 17, in viale Berlinguer, nei pressi del casello autostradale. Un motociclista di 25 anni, in sella alla sua Yamaha, è rimasto ferito dopo un violento tamponamento.

Secondo una prima ricostruzione, davanti al giovane c’era una lunga fila di auto incolonnate. Nel tentativo di evitare l’arresto improvviso del traffico, il ragazzo avrebbe urtato a forte velocità una vettura ferma in coda. L’impatto è stato violento: la moto si è distrutta sull’asfalto e il 25enne è stato sbalzato dalla sella, finendo sopra altre auto ferme in fila.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il giovane, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Il traffico, già intenso a quell’ora, ha subito forti ripercussioni con lunghe code nella zona del casello.