Incidente a Riccione, mamma e figlia sbalzate dalla bici dopo l’impatto con un’auto

Violento impatto in viale Portofino: la donna trasferita in elisoccorso al Bufalini, la bambina ricoverata a Rimini. Traffico rallentato e rilievi della Polizia Municipale

Auto colpisce una bici: mamma e figlia in ospedale, interviene l'elisoccorso. Sono ancora in corso di definizione le cause dell'incidente avvenuto questa mattina, lunedì 13 ottobre, a Riccione.

E' accaduto in viale Portofino. L'auto e la bici procedevano in direzione Riccione. Una Volvo XC 60 con a bordo un 50enne e due giovani, ha colpito una bicicletta guidata da una donna con la figlia sul sellino. L'auto ha caricato la due ruote e mamma e figlia sono rovinate a terra. L'impatto è stato violento: il lunotto anteriore della macchina si è seriamente danneggiato.

La signora è stata portata in elisoccorso al Bufalini di Cesena, la figlia in ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Riccione. La strada è attualmente percorribile a senso unico alternato, inevitabili le ripercussioni sul traffico.