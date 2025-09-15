Statale Adriatica: perde il controllo della moto e si scontra con uno scooterista e un'auto

Incidente a Rimini: l'uomo è stato portato via in ambulanza ma è fuori pericolo di vita

Momenti di paura oggi a Rimini sulla Statale16. Attorno alle 11.30, un giovane a bordo di una moto, in direzione Ravenna-Ancona, ha perso il controllo del mezzo prima del cavalcavia, nei pressi dell'SCM, urtando prima uno scooterista e poi una Fiat 500 in fila.



Lo scooterista, che procedeva lentamente, ha riportato solo un trauma al ginocchio. La passeggera della 500, spaventata dall'accaduto, è stata rassicurata dai soccorsi, ma non ha riportato ferite. Il motociclista è stato trasportato in ambulanza, fortunatamente senza rischi per la vita.

Sul posto la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito gravi rallentamenti, con code e disagio per la viabilità.