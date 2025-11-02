Incidente a Santarcangelo: riminese alla guida con 2,35 gr/l

Lo scontro è avvenuto ieri sera in Via Dell'Orzo

Ieri a Santarcangelo in via Dell’Orzo, la Polizia Locale è intervenuta per un incidente stradale con feriti occorso alle 17.50 fra due Kia Sportage che, percorrendo le opposte direzioni di marcia, si sono urtate frontalmente.

Rimasti feriti, non gravemente, i due conducenti, un 34enne residente a Rimini e un 58enne di Verucchio oltre alla passeggera di questa seconda auto, una 56enne a sua volta domiciliata a Verucchio: tutti tre sono stati affidati alle cure del Pronto soccorso di Rimini.

Il conducente riminese è risultato positivo al test dell'etilometro con un valore misurato di ben 2,35 gr/l.

La strada è stata riaperta alle 20.50, dopo il completamento delle operazioni di soccorso e recupero dei veicoli gravemente danneggiati e dei rilevi compiuti dalla Polizia Locale Unione Valmarecchia.