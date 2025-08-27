Incidente alla rotonda: ciclista ferita dopo lo scontro con un’auto
La donna, 52 anni, trasportata in ospedale: non è in pericolo di vita
Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto, poco dopo le 11, alla rotonda tra via Italia e via Emilia a Rimini.
A rimanere ferita una donna di 52 anni, che si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata coinvolta in uno scontro con un’Alfa Romeo Stelvio.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ciclista prima di trasportarla in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione: la donna non è in pericolo di vita.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica, insieme a una pattuglia della polizia stradale.