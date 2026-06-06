Incidente di motocross a Secchiano: sequestrate la pista e la moto del centauro ricoverato

Il giovane, un 36enne di Gemmano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena

Su disposizione del sostituto procuratore Davide Ercolani, sono stati posti sotto sequestro sia la pista di motocross di Secchiano, località La Cantina, sia la moto condotta da un 36enne residente a Gemmano: è il giovane rimasto ferito nell'incidente avvenuto alle 11.30 circa di martedì 2 giugno e attualmente ricoverato, con prognosi riservata, all'ospedale Bufalini di Cesena.

Il 36enne stava effettuando un giro di allenamento quando è rimasto coinvolto in una caduta. Le sue condizioni sono apparse subito serie: l'eliambulanza lo ha ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Nei giorni scorsi, la Procura ha disposto un accertamento preliminare eseguito dalla Polizia Locale. L'ispettrice Antonella Franzese è stata accompagnata sul posto da un funzionario dei Vigili del Fuoco, esperto di motocross. La Procura intende verificare le condizioni del tracciato e raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.