Incidente mortale a Villa Verucchio: un 54enne perde la vita cadendo dallo scooter

L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 7.20

Incidente mortale questa mattina a Villa Verucchio dove uno scooterista 54enne ha perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 7.20, nell'incrocio tra via Triario, via Banfi e via Aldo Moro, l'uomo, appena uscito dalla sua abitazione, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote su cui era in sella e sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto.



Sul posto sono subito accorsi i mezzi del 118, Ambulanza, Auto medica, Carabinieri e Polizia municipale. I sanitari hanno tentato di rianimare il 54enne ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso i rilievi da parte delle autorità per ricostruire le dinamiche esatte dell’incidente e verificare se siano stati coinvolti altri mezzi.



