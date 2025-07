Auto finisce tra le barriere del cantiere del parcheggio: rocambolesco incidente in piazza Marvelli

L'incidente è avvenuto di primo mattino

L'area del cantiere del nuovo parcheggio Tripoli, all'incrocio con piazza Marvelli, è stata teatro di un incidente stradale rocambolesco avvenuto all'alba di oggi (lunedì 28 luglio), protagonista una Mercedes Coupé di targa straniera. L'auto è letteralmente rimasta incastrata nelle barriere di cemento, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Sul posto anche il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. Le persone all'interno della vettura sono rimaste ferite, in maniera non grave, e sono state portate all'ospedale Infermi di Rimini. Non risultano coinvolti altri mezzi.