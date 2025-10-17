Incidente sul lavoro a Roma: un operaio morto e un ferito grave

La vittima è rimasta schiacciata da un macchinario in un’azienda di elettronica in via Tiburtina

Tragedia sul lavoro a Roma. Un operaio ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina all’interno di uno stabilimento di una ditta di elettronica situata in via Tiburtina.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata schiacciata da un macchinario durante le operazioni di lavoro. L’altro lavoratore, ferito in modo serio, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori del lavoro e della magistratura per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’azienda.