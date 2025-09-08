Incidente sulla Marecchiese: due feriti, passeggera elitrasportata al 'Bufalini'

Schianto all’incrocio di San Martino dei Mulini: strada chiusa e traffico in tilt

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 8 settembre, intorno alle ore 9 lungo la Marecchiese, nei pressi dell’incrocio di San Martino dei Mulini. Una moto con a bordo un uomo e una donna si è scontrata con una Renault Clio che stava uscendo da via Lega, all’altezza delle Poste, per immettersi in direzione Rimini.

Nell’impatto ad avere la peggio sono stati i due motociclisti: l’uomo ha riportato ferite, mentre la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro. La strada Marecchiese è stata temporaneamente chiusa al traffico, con forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.